Juventus, de Ligt rivela: “Spesso sono impulsivo, ma Chiellini mi ha spiegato come giocare…”

Complice anche l’infortunio di Demiral, Matthijs De Ligt si è ripreso il posto da titolare al centro della difesa della Juventus. Il centrale olandese ex Ajax, aveva iniziato la stagione da protagonista anche a causa dello stop forzato di Chiellini dopo la prima giornata di Serie A.

Il difensore dopo un periodo di adattamento sembrava aver trovato il giusto feeling con il nuovo campionato, salvo poi ripiombare in un momento, anche dal punto di vista fisico, sotto gli standard.

Come riporta Tuttosport, de Ligt ha spiegato le sue condizioni e le sue impressioni su questa stagione: “Se fossi stato nei panni di un tifoso, anch’io mi sarei arrabbiato di fronte a errori del genere”, ha detto l’olandese. “Ma da giocatore sono problemi che non mi devono interessare. Io devo solamente pensare a lavorare, a migliorarmi, a capire se sto facendo o meno dei progressi. Di sicuro sono felice per il modo in cui i miei primi sei mesi sono trascorsi e sono convinto che andrà sempre meglio”.

RETROSCENA – C’è chi all’interno della squadra lo sta aiutando parecchio. Lo stesso difensore ha raccontato: “Con Chiellini ho parlato, a volte sono un po’ impulsivo e lui mi ha fatto subito capire che spesso è meglio giocare con la testa. Anche da Bonucci sto imparando tanto, è un onore per me. Ma tutti i compagni di squadra mi possono insegnare molto: è un gruppo davvero stupendo. E so che tutti sono disposti ad aiutarmi”.

CR7 – Su Cristiano Ronaldo: “Lo conosciamo bene, è un giocatore incredibile. Ricordo che fino a un paio di mesi fa era stato fortemente criticato, ma lui è stato capace di zittire tutti. Riprendersi da un momento non così buono e dimostrare ora di essere assolutamente sul pezzo è qualcosa di portentoso. Sono molto felice per Cristiano”.