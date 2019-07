Juventus, de Ligt: “Sorpreso dal livello dei compagni. Io titolare? Sarà difficile…”

Matthijs de Ligt è diventato pochi giorni fa un calciatore della Juventus. L’olandese è l’acquisto più caro in assoluto per quanto riguarda il mercato dei difensori ed è, dunque, chiamato a rispettare le attese. Intervistato da Tuttosport, il centrale ex Ajax, ha parlato del suo impatto con la squadra e i compagni, non nascondendo di essere rimasto sorpreso dalla loro forza.

ARRIVO – “Con i compagni mi trovo molto bene, sono davvero simpatici, imparo da loro ogni giorno. Ci sono molti giocatori di esperienza quindi sono davvero felice”, ha detto de Ligt. “Sono appena arrivato alla Juventus, non penso alle leggende del club e ai suoi mostri sacri. Ovviamente so che ci sono grandi aspettative nei miei confronti, ma non ci penso. Cerco di vivere il momento di lavorare per migliorare ogni giorno, poi vedremo cosa succederà”

SORPRESA – ‘Il livello? Sono sorpreso dal livello di tutti, sono concentrati e nessuno svetta perché tutti i singoli sono molto forti. Ovviamente sarà difficile essere titolare con giocatori così forti, ma io farò del mio meglio”. “La nostra è la difesa più forte del mondo? Non saprei se siamo i più forti. Abbiamo buoni giocatori, dobbiamo tutti lottare, poi ne giocano due. Ma non so se sia il miglior gruppo del mondo”.

CR7 – ”Cristiano non è stato il principale fattore che mi ha spinto a scegliere la Juventus: sono molti gli elementi che mi hanno indotto a decidere di accettare la chiamata bianconera. Poi è chiaro che è bello quando qualcuno così importante come lui dice qualcosa proprio a te, ma davvero: non è stato il fattore chiave”, ha concluso de Ligt.