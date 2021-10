Juventus, De Ligt suona la carica: “Derby difficile, ma fatto il nostro lavoro”

Matthijs De Ligt suona la carica in casa Juventus dopo la vittoria nel derby contro il Torino

La Juventus continua la sua striscia di vittorie. Battuto un ottimo Torino nel derby della Mole, deciso da una prodezza balistica di Manuel Locatelli. Ora i bianconeri tornano in lotta per le posizioni di vertice, mettendo nel mirino le altre big. Il difensore olandese Matthjis De Ligt ha affidato ai social le sue impressioni: "Partita difficile ma abbiamo fatto il nostro lavoro!". Infine un hashtag per stuzzicare l'ambiente: Forza Juventus. I tifosi possono sognare.