Juventus, De Sciglio: “Il sorteggio di Champions? Vorrei una squadra inglese…”

Cresce l’attesa per il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, in programma lunedì a Nyon. Tra le italiane ancora in corsa vi è la Juventus, che ha conquistato ben 16 punti sui 18 disponibili nella fase a gironi. Del cammino europeo, ma anche del campionato, ha parlato a Sky Sport il difensore Mattia De Sciglio.

SORTEGGIO – “Chi vorrei evitare? Difficile da dire, se vogliamo arrivare in fondo prima o poi bisogna incontrarle tutte. A me piacerebbe sfidare una squadra inglese, mi piace giocarci contro”.

CAMPIONATO – “Abbiamo perso solamente una partita e siamo a due punti dalla prima: siamo ancora lì e ogni volta noi scendiamo in campo per vincere. In Italia vincere non è così scontato, ogni partita è difficile. L’Inter, così come la Lazio, sta dimostrando di essere una concorrente per lo scudetto”.

