Juventus, De Sciglio verso l’addio: pronto il rinforzo sulla fascia

Dopo stagioni, il divorzio tra Mattia De Sciglio e la Juventus sembra davvero vicino. Il terzino italiano ha diverse richieste dall’estero, con Barcellona e Paris Saint-Germain in pole position. Al contempo i bianconeri appaiono piuttosto convinti della necessità di cambiare alcuni elementi in rosa per provare a rinnovarsi. Dunque l’addio è un’ipotesi davvero concreta.

OCCASIONE

Del resto la Juventus sembra avere in casa l’alternativa a De Sciglio. Si tratta del giovanissimo Luca Pellegrini, acquistato dalla Roma un anno fa nell’affare Spinazzola e girato in prestito al Cagliari. Il giocatore ha ben figurato con i sardi, contribuendo all’ottima partenza sotto la gestione di Rolando Maran. Pellegrini finirebbe per fare da vice Alex Sandro, in attesa di diventare titolare a tutti gli effetti. Lo riporta il Corriere dello Sport.