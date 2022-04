Juventus delude, i tifosi se la prendono con Allegri: e anche Lapo Elkann…

Le parole social del noto tifoso illustre

Un pari contro il Bologna che non è affatto piaciuto ai tifosi della Juventus, quello ottenuto nelle scorse ore dai bianconeri nella 33esima giornata di campionato. Delusione per l'ennesima prova opaca della Vecchia Signora e per le scelte di Massimiliano Allegri. Il mister è finito nell'occhio del ciclone e su Twitter l'hashtag #Allegriout è finito addirittura in tendenza.