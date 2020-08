Juventus, Demiral sui social: “Stagione difficile, ma saremo più forti”

Momento di analisi di fine stagione per Merih Demiral, difensore della Juventus alla prima stagione in bianconero dopo 6 mesi passati al Sassuolo. Il calciatore, reduce da una stagione poco fortunata in seguito al grave infortunio rimediato al crociato lo scorso gennaio, ha parlato tramite un post su Instagram.

IL POST DI DEMIRAL

“Ci siamo lasciati alle spalle una stagione molto difficile in cui mi sono infortunato ed ero lontano dal calcio a causa della pandemia. Mille grazie a tutti coloro che ci hanno supportato da lontano. Saremo molto più forti insieme la prossima stagione”. Queste le parole social del difensore della Juventus. Ecco inveceil post originale: