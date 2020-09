Juventus di rigore… anzi no: è la squadra che ne ha subito di più da inizio 2019-20

Spesso attaccata per la quantità di rigori ricevuti a favore, l’ultimo proprio nella notte durante la sfida contro la Roma. Eppure, la Juventus è la squadra ad averne ricevuto di più… a sfavore: ben 13.

Juventus: questione di… rigore

Se da una parte Cristiano Ronaldo “gongola” per i tiri dagli 11 metri calciati nell’ultima annata e in questo avvio di stagione, dall’altra c’è chi, come il portiere bianconero Szczesny non è poi così contento di essersi dovuto trovare così tante volte a provare a pararne.

Come riporta Opta, infatti, dall’inizio della scorsa stagione 2019-20, la Juventus è la squadra ad avere subito più rigori a sfavore. Sono ben 13 i tiri dagli undici metri subiti dalla Vecchia Signora, l’ultimo contro la Roma nella gara valida per la seconda giornata di Serie A 2020-21 tirato e segnato dal centrocampista Veretout. Insomma, Juventus di rigore ma anche le rivali…

L’EX DI UN CALCIATORE INFIAMMA IL WEB