Juventus disposa a sacrificare Douglas Costa per un obiettivo di mercato

La Juventus è pronta a rifarsi il look per la prossima stagione. Tra le tante incognite che avvolgono il futuro bianconero ci sono anche quelle legate al futuro di Maurizio Sarri che deve portare a casa un titolo per sperare in una riconferma. Potrebbe essere tempo di cambi anche per quanto riguarda la rosa e i bianconeri avrebbero già individuato un nuovo innesto per l’anno prossimo.

JUVENTUS, FUORI COSTA DENTRO JIMENEZ

La voce arriva da TuttoSport, ma è stata ripresa anche dai maggiori quotidiani sportivi inglesi. La Juventus potrebbe ‘sacrificare’ Douglas Costa per arrivare a Raul Jimenez, attaccante in forza al Wolverhampton. L’attaccante messicano in questa stagione ha segnato ben 17 gol attirando le attenzioni dei bianconeri. Per avere la forza economica necessaria per chiudere l’affare, la Juventus dovrà prima cedere e l’indiziato numero uno è proprio il brasiliano. Su di lui ci sarebbero PSG e Manchester City, ma da nessuna delle due squadre è arrivata un’offerta ufficiale. Costa potrebbe dunque lasciare la Juventus dopo 3 stagioni e sarebbe la prima cessione eccellente del mercato bianconero.