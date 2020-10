Altro colpo di scena in Serie A con la comunicazione ufficiale della Juventus dopo la notizia della mancata partenza del Napoli bloccato dalla Regione Campania dopo la positività di due calciatori. Questa la nota del club bianconero: Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A.