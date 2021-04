Juventus, dopo adesione alla Super League titolo in borsa vola

La Juventus Fc mette a segno un netto rialzo, dopo che il club di calcio sottoscritto un accordo con altri top club europei per la creazione di una nuova competizione calcistica europea, la Super League.

La Juventus Fc mette a segno un netto rialzo, dopo che il club di calcio ha sottoscritto un accordo con altri top club europei per la creazione di una nuova competizione calcistica europea, la Super League. Una seduta decisamente positiva per la borsa bianconera che fa segnare un +12,4% e ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Juventus rispetto all'indice. Esulta subito Andrea Agnelli che è uno dei promotori di questa Super League che sta facendo discutere il mondo del calcio per il panorama futuro che vede coinvolti solo 20 club europei.