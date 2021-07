Juventus, dopo l’Europeo Chiellini chiede un biennale… per il Qatar

Chiellini e Agnelli si conoscono da ben 16 anni

Ha sollevato il trofeo da capitano dell'Italia a Wembley dopo aver conquistato l'Europeo Giorgio Chiellini. Il difensore livornese non sa ancora quale sarà il suo futuro di calciatore. Di certo dopo l'infortunio al ginocchio ha recuperato bene e dopo le meritate vacanza avrà un faccia a faccia con Andrea Agnelli. Chiellini punta al Mondiale in Qatar e a continuare l'avventura con la Juventus e ciò potrebbe indurlo a optare non più per un rinnovo di una stagione (come concordato), ma sottoscrivere un contratto biennale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, da parte societaria non ci sono mai stati dubbi a riguardo, anche Max Allegri è da sempre tifoso di Giorgio.