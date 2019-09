Juventus, doppia sorpresa: contro la Fiorentina Sarri in panchina e…

La Juventus può sorridere. Dopo la sosta per le nazionali, ecco tornare il campionato. Per la sfida contro la Fiorentina, i bianconeri potranno contare su una doppia sorpresa.

Maurizio Sarri ha smaltito la polmonite che lo aveva colpito di recente e sarà, salvo cambi di piani, alla guida della squadra nel match del Franchi di sabato alle 15. Non solo. Oltre al mister bianconero, si rivedrà, almeno in panchina, Aaron Ramsey. L’ex Arsenal ha smaltito i problemi fisici che gli avevano impedito da partecipare alle prime gare della Juventus in questa stagione e adesso è pronto a prendersi una maglia nel centrocampo bianconero.

Due belle notizie per i tifosi della Vecchia Signora che potranno finalmente applaudire entrambi i protagonisti.