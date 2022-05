Juventus, doppia sorpresa tra i convocati di Allegri per la Fiorentina

Ultima di campionato con un rientro importante e una novità

La Serie A si appresta a vivere l'ultimo turno di campionato. Dopo l'anticipo del venerdì tra Torino e Roma , ecco le sfide del sabato. A poche ore dalla partita contro la Fiorentina al Franchi, il tecnico della Juventus , Massimiliano Allegri , ha diramato la lista dei convocati per la gara.

Sebbene siano sempre assenti De Sciglio, Danilo, Arthur e Zakaria oltre ai lungodegenti Kaio Jorge e Chiesa, ecco che nell'elenco dei calciatori chiamati in causa ci sono delle novità. Infatti, torna a disposizione dopo tre mesi dall'infortunio, il centrocampista americano Weston McKennie. Ma non solo. Tra gli attaccanti, c'è un nome a sorpresa. Arrivata la prima chiamata per il giocatore della Primavera Samuel Iling-Junior (classe 2003).