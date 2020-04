Juventus, Douglas Costa a sorpresa: “Il mio compagno più forte? Dybala…”

Douglas Costa si è concesso ai tifosi bianconeri e ai tanti fan su Instagram attraverso una diretta in cui ha risposto a tante domande. Dal ritorno in campo con la Serie A fino al compagno più forte della Juventus. Curiose le sue parole a tal proposito con Dybala eletto in assoluto come il miglior bianconero.

JUVENTUS – “Spero di tornare presto in Italia, non vedo l’ora di rientrare, anche perché non so più cosa fare qui”, ha detto senza mezzi termini Douglas Costa che ha ribadito il concetto già detto in passato. E poi ha aggiunto: “Il compagno più forte è Paulino (Dybala, ndr). Se mi piace di più fare gol o regalare assist? Per me vanno bene entrambi, posso fare tutto: l’importante è che la squadra vinca alla fine”, ha concluso il brasiliano.