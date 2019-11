Juventus, Douglas Costa: “CR7? Da quando c’è lui siamo tutti più magri…”

E’ ormai pronto al rientro a pieno regime Douglas Costa, esterno offensivo della Juventus che, in queste ore, ha parlato a Esporte Interativo, soffermandosi in particolare sul compagno di squadra Cristiano Ronaldo.

CR7 – “Vederlo senza maglietta è impressionante, fa venire voglia a tutti di curarsi maggiormente: lui è bello e noi non vogliamo essere da meno. Da quando è arrivato è calata la percentuale di massa grassa di tutti i giocatori. Il suo valore si vede non solo in campo, ma anche fuori. Con lui ho una grande intesa: quando giochiamo insieme ci cerchiamo a vicenda, perché sappiamo che così possiamo mettere più in difficoltà gli avversari”.