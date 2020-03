Juventus, Douglas Costa: “In Brasile per mia figlia, il 3 aprile tornerò in Italia”

Douglas Costa, nei giorni scorsi, ha lasciato Torino per fare ritorno in Brasile. Il giocatore della Juventus, nel corso di una diretta Instagram, ha voluto chiarire i motivi che lo hanno spinto a tornare in patria: “Mi trovo qui per veder mia figlia, rientrerò in Italia il 3 aprile”. Dopo di che, però, il calciatore dovrà restare in isolamento volontario per quattordici giorni, così come impone il decreto del governo per le persone che rientrano da Paesi stranieri.

