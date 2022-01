Juventus, Dybala: “Abbiamo fatto una buona partita, per carattere e gioco”

L’argentino sul futuro: “La società ha deciso che si parlerà a febbraio-marzo... Devo aspettare”

L'attaccante della Juventus Paulo Dybala ha commentato la vittoria contro l'Udinese. «Credo che abbiamo fatto una buona partita, per carattere e gioco, dobbiamo dare continuità, mantenendo di più il controllo, anche quando andiamo in vantaggio. Guardiamo ogni gara, stiamo facendo bene e abbiamo fatto tanti risultati utili: non siamo dove vogliamo, ma possiamo arrivarci". Poi l'argentino ha commentato l'esultanza: "Ho invitato un amico e non lo trovavo”. . Possiamo crederci? “Non lo so, dipende da voi”, ha risposto ai microfoni di Sky, commentando anche le tante voci sul suo futuro: “Non lo so, ci sono state tante notizie, sono successe tante cose: preferisco non parlare”. E poi ai microfoni di Dazn, sempre sul tema rinnovo: “Non ho niente da dimostrare a nessuno”, che suona come una risposta diretta all’a.d. Arrivabene che aveva detto che “ognuno deve dimostrare che vale il valore che gli si dà”. Dice la Joya: “La società ha deciso che si parlerà a febbraio-marzo... Non so, devo aspettare... Io resto a disposizione del mister”.