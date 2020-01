Juventus, Dybala chiama Pogba: “Sogno di tornare a giocare insieme a lui…”

La Juventus non molla Paul Pogba. I bianconeri, leader in campionato con quattro punti di vantaggio sull’Inter, sognano infatti di riportare a Torino il centrocampista francese, oggi al Manchester United. Ad aspettare il “polpo”, come ammesso nel corso di un’intervista alla rivista OTRO, Paulo Dybala.

RAPPORTO – “Io e Paul abbiamo un ottimo rapporto, quando lui giocava qui cercavamo continuamente un modo per festeggiare i nuovi gol. Spero un giorno di poter giocare nuovamente insieme a lui…”.

