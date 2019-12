Juventus, Dybala e il messaggio a Sarri: lo scatto social non lascia spazio ad interpretazioni

Netta vittoria della Juventus sull’Udinese nella sfida della 16^ giornata di Serie A e grande prestazione del reparto avanzato. Cristiano Ronaldo, Dybala e Higuain insieme dall’inizio e all’Allianz Stadium è spettacolo.

Messaggio in campo a Maurizio Sarri – arrivato dalla doppietta di CR7 – che non ha mai amato rischiare tutti e tre i campioni in campo. Messaggio anche sui social. Questa volta dal 10 argentino che lo ha recapitato su Instagram. Una foto con i “tre tenori” raffigurati. “Date un titolo a questa foto”, ha scritto Dybala. Riferimento chiaro: i tre attaccanti si trovano bene e vogliono giocare insieme. E se questo è il risultato… Cosa deciderà Sarri?

IL PRIMATO DI BUFFON

LE PAROLE DI CRISTIANO RONALDO