Juventus, Dybala: “Estate difficile, ora sono più tranquillo. Sarri? Con lui si gioca di più…”

Protagonista nel derby d’Italia vinto contro l’Inter, Paulo Dybala si è ripreso la Juventus dopo un’estate tormentata dalle voci di mercato.

Intervistata dal Corriere di Torino, la Joya si è espressa sul proprio momento attuale tornando anche sui mesi precedenti e i rumors che lo avevano dato per partente.

MERCATO – “Non è stata un’estate facile: sentire il tuo nome accostato ad ogni squadra e in ogni posto, dove tu non vuoi andare, non è una cosa bella. Ma questo è il calcio, anche se prima che iniziasse il mercato l’avevo detto: ‘voglio rimanere qui’. Penso fosse più importante far parlare il campo, anche se fino all’ultimo giorno non si sapeva cosa sarebbe successo”, ha detto Dybala. “Io volevo restare, volevo giocare qui e continuare così la mia carriera nella Juve. Penso di poter ancora dare tanto, e con l’Inter un po’ l’ho fatto vedere”.

MOMENTO – “Sono più leggero e molto tranquillo mentalmente. Ero convinto che con Sarri avrei iniziato a divertimi, e a lavorare, per dimostrare quello che valgo. Ed è ciò che sto cercando di fare. Differenze con Allegri? Hanno diverse maniere di giocare, e si vede. Con Allegri avevamo fatto tante cose, ma con Sarri credo si giochi un po’ più offensivamente e si gioca di più la palla. Poi, certo, dovremo vedere cosa succederà durante la stagione”.

INTER-JUVENTUS – “Il gol è stato importante, per me e per la squadra, segnare in quel momento, per come arrivavamo alla partita. Loro non avevano mai perso in campionato e ora l’unica squadra imbattuta in Europa siamo noi: quando si parla della Juventus, a volte bisogna avere un po’ di rispetto”.