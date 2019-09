Juventus, Dybala incontra Del Piero a Los Angeles: ecco cosa si sono detti

Paulo Dybala e Alessandro Del Piero si sono incontrati a Los Angeles: passato, presente e, forse, futuro della Juventus insieme per discutere di come riconquistare la maglia da titolare in bianconero. L’argentino avrebbe chiesto alcuni consigli all’ex capitano della Juventus per tornare protagonista nella Vecchia Signora.

AI MARGINI – Sei punti in due partite per la Juventus, ma solo un quarto d’ora di gioco sui 180 minuti a disposizione. Troppo poco per un campione come Paulo Dybala che, nel recente mercato, aveva rifiutato la corte di alcune squadre di Premier League pur di rimanere a Torino. Nonostante la voglia di giocare ed essere protagonista, la Joya continua ad essere ai margini delle scelte di Sarri e del suo vice Martusciello e, nel curioso incontro di Los Angeles con Del Piero, avrebbe chiesto consiglio su come tornare in campo tra le prime scelte.

CONSIGLI – Stando a quanto riporta Tuttosport, Del Piero avrebbe risposto alle domande di Dybala. Per l’ex 10 bianconero, l’argentino è un assoluto fuoriclasse e dovrebbe giocare. Per questo Dybala ha ascoltato con piacere ogni parola di Pinturicchio, sperando di riuscire, al rientro dalla sosta per le nazionali, di tornare ad essere protagonista. Da capire quale potrà essere la sua posizione negli schemi tattici di Sarri che lo vede come seconda punta o come falso nove.