Juventus, Dybala intervistato: Cristiano Ronaldo e Bonucci lo…baciano in diretta

Clima di festa in casa Juventus dopo il successo contro l’Inter nella sfida di San Siro. Dybala e Higuain hanno regalato i tre punti che hanno riportato la Vecchia Signora al comando della Serie A.

Una vittoria importante che è stata accolta con grande entusiasmo dagli stessi giocatori come testimoniano le interviste a caldo post-partita. Protagonisti in campo e fuori Dybala e Cristiano Ronaldo. La Joya, mentre veniva intervistata, è stata disturbata dal portoghese e, successivamente, anche da Bonucci. Un bacio per l’autore della prima rete e, forse, un ‘siuu’ simpatico sussurrato nell’orecchio.

Un segnale di serenità e gioia all’interno dello spogliatoio bianconero. Tutto funziona in casa Juventus.