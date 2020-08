Juventus, Dybala saluta Sarri: “Grazie di tutto Mister”

In poco più di due giorni il mondo juventino si è rovesciato con un cambio improvviso di panchina. Via Sarri, dentro Pirlo. Scelta affascinante quanto rischiosa quella di Andrea Agnelli che vuole puntare sul Maestro per la prossima stagione. Una responsabilità non da poco per l’ex centrocampista che non ha mai allenato finora.

DYBALA SALUTA SARRI

Dopo l’addio di Sarri in pochi membri della rosa hanno ringraziato l’ex allenatore, ad eccezion fatta per Bonucci. Emre Can, Douglas Costa e Mandzukic hanno addirittura messo like al post di Instagram che annunciava l’esonero del mister toscano. Dopo diverse ore dalla notizia dell’esonero, anche Paulo Dybala ha voluto ringraziare Sarri con una foto postata su Twitter. Sopra la didascalia: “Grazie di tutto Mister!”.