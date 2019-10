Juventus, Dybala sbotta sui social: “Simulatore? Guardate la mia caviglia…”

Paulo Dybala non ci sta. Tanti i messaggi che lo accusavano di aver simulato in alcune occasioni della gara contro il Lecce, magari anche nell’azione del rigore concesso in favore della Juventus. Ecco allora la risposta della Joya, rigorosamente via social.

Attraverso il proprio profilo Twitter, l’attaccante argentino della Vecchia Signora è passato al contrattacco: “Visto che siete in tanti a preoccuparsi dalla mia caviglia, vi invito personalmente a vederla quando volete. Abbracci a tutti”, ha scritto Dybala con tanto di allegato.

In occasione della gara contro i salentini, Dybala ha subito diversi falli: probabilmente uno dei messaggi che ha fatto infuriare la Joya si riferiva ad un’azione in cui Dybala cade e urla dopo un lieve contatto con Rossettini. Nello specifico, però, il contatto tra il calciatore della Juventus e il difensore non è rilevante mentre è l’intervento del centrocampista Tachtsidis a fare la differenza colpendo la caviglia. Ecco il motivo per cui Dybala, forse, ha deciso di rispondere.