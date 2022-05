Juventus, è Muriel il prescelto per l’attacco: ecco come prenderlo

L'indiscrezione di mercato per la prossima stagione

Potrebbe esserci un innesto importante nell'attacco della Juventus per la prossima stagione. In casa bianconera, secondo La Gazzetta dello Sport, prende sempre più corpo l'ipotesi Luis Muriel. Il colombiano dell'Atalanta piace per la sua qualità, così come per la capacità di saper incidere anche partendo dalla panchina. Una variante ancora non presente in modo netto nella rosa della Vecchia Signora. Nelle idee bianconere Muriel andrebbe a prendere il posto di Alvaro Morata, vivendo un ruolo da vice Vlahovic in linea teorica ma con la possibilità di affiancarlo in caso di attacco a due.