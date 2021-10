Juventus e Napoli nel mirino della Covisoc per plusvalenze e scambi sospetti

62 operazioni nel mirino della Commissione di vigilanza sulle società del calcio

Anche il Napoli, come la Juventus, si ritrova al centro di questi controlli per l'affare Osimhen col Lille. In modo particolare i 4 giocatori finiti al club francese per 20 milioni nel pacchetto per il bomber nigeriano. Tre di loro sono già tornati in Italia (due in serie D, uno in serie C), l’altro è rimasto in Francia ma non ha mai giocato.