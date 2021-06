Juventus, ecco Arrivabene: si occuperà dell’Area Football

Maurizio Arrivabene entra a far parte della dirigenza della Juventus

La Juventus inizia a sistemare i tasselli in vista della nuova stagione. I bianconeri, infatti, hanno annunciato importanti cambiamenti, come l'arrivo di Maurizio Arrivabene nell'Area Football. Questo il comunicato della società piemontese sul proprio sito: "Il CdA esamina gli impatti della pandemia sui tre esercizi 2019/22, stimabili ad oggi in euro 320 milioni complessivi quali effetti economici negativi diretti ed indiretti. Confermati gli obiettivi strategici di lungo periodo di cui al piano di sviluppo 2019/24 in tema di competitività sportiva e sostenibilità economico-finanziaria. A sostegno del piano, che, a causa della pandemia, sarà oggetto di revisione nel primo semestre dell’esercizio 2021/22, il CdA ha definito le linee guida di un rafforzamento patrimoniale mediante aumento di capitale sociale fino a euro 400 milioni. Conferimento di deleghe relative all’Area Football al Consigliere di Amministrazione Maurizio Arrivabene". Dal punto di vista sportivo, Arrivabene è reduce dall'esperienza con la Ferrari in Formula 1 dal 2015 al 2018, sfiorando il titolo per due volte.