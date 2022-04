Juventus, ecco cosa serve per arrivare a Milinkovic-Savic

Rumors di mercato tra bianconeri e Lazio

La stagione 2021-22 deve ancora concludersi ma già si pensa alla prossima annata ed in modo particolare al calciomercato. Tra le formazioni più attive, almeno in termini di rumors, c'è sicuramente la Juventus che starebbe cercando un profilo di livello al centrocampo. Tra i tanti nomi accostati alla Vecchia Signora, anche quello del giocatore della Lazio Milinkovic-Savic , autore di un altro campionato di alto livello.

I bianconero potrebbero sondare il terreno col club biancoceleste per provare a strappare il sì per il serbo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate anche da calciomercato.com, ci sarebbe un solo modo per convincere il presidente Lotito a far partite il "Sergente". Quale? Semplice, pagare l'intero costo del cartellino. Milinkovic-Savic, infatti, non verrebbe ceduto per una somma inferiore ai 70 milioni di euro. Questa la cifra richiesta dal patron del club della capitale.