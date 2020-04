Juventus, ecco la chiave per arrivare a Castrovilli

Non c’è solo Federico Chiesa nel mirino della Juventus. L’esterno è ancora sicuramente l’oggetto del desiderio della dirigenza bianconera e quest’estate potrebbe arrivare l’affondo decisivo, Coronavirus permettendo. I problemi più grossi finora però la Juventus li ha avuti a centrocampo ed è lì che Paratici vuole intervenire.

CASTROVILLI – In questa stagione uno dei giocatori che più ha sorpreso è stato senza ombra di dubbio Gaetano Castrovilli. L’ex centrocampista della Cremonese ha attirato su di sé anche le attenzioni della Juventus che per averlo potrebbero mettere sul piatto Rolando Mandragora. Il giocatore sicuramente non verrà riscattato dall’Udinese diventando così una pedina di scambio. Il tutto dipenderà ovviamente dalla volontà di Rocco Commisso che si è sempre detto poco incline a fare affari con i bianconeri.