Juventus, ecco quanto guadagnano i dirigenti

Dai documenti ufficiali della Juve relativi alla stagione 2020/21 emergono gli stipendi di alcune delle principali figure dirigenziali

La Juventus non riesce a ritrovarsi in questo momento e fatica tantissimo anche in questa stagione con Max Allegri in panchina. Le responsabilità sono di chi va in campo anche dei dirigenti dell'area sportiva. Oggi su calcioefinanza.it sono state pubblicate le cifre dei guadagni dei dirigenti bianconeri. Tra gli altri dirigenti non facenti parte del CdA le cui cifre sono state rese note ufficialmente, lo stipendio fisso di Paratici alla Juventus è stato pari a 2,6 milioni di euro nel 2020/21. La somma sale a 2,629 milioni di euro considerando anche i benefici non monetari, in calo comunque di circa 260mila euro rispetto al 2019/20. In casa bianconera, tra i dirigenti invece del CdA, il presidente Andrea Agnelli nel 2020/21 ha percepito 512 mila euro totali, mentre sono 436 mila gli euro che ha incassato il vice presidente Pavel Nedved.