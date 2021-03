Juventus, Elkann: “Fortunati a vivere questo ciclo, ora puntiamo sui giovani”

La Juventus si interroga sul futuro dopo la clamorosa sconfitta in Champions League contro il Porto. L’eliminazione solleva diversi dubbi sul proseguo di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera e apre più di un dubbio sul mercato svolto dai campioni d’Italia in carica.

FORTUNATI

Il capo di Exor John Elkann ha espresso il suo parere ai microfoni di ‘Porta a Porta’: “Siamo molto fortunati come generazione, nove scudetti di fila che hanno battuto quei cinque scudetti di fila che mio nonno ricordava da bambino e quanto è stato ottenuto in questo decennio è straordinario. Abbiamo una squadra che si sta ringiovanendo e come sappiamo bene quando uno vuole costruire il futuro deve puntare sui giovani, e questo comporta aggiustamenti”