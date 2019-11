Juventus, Emre Can ci ripensa: “Futuro? Mi vedo ancora qui, ma qualcosa deve cambiare…”

Svolta Emre Can. Dopo le polemiche dei mesi scorsi per via dell’esclusione da parte di Maurizio Sarri dalla lista Champions League, il centrocampista tedesco della Juventus è tornato a parlare. Al termine della gara tra la sua Germania e l’Irlanda del Nord, Emre Can ha fatto una sorta di passo indietro rispetto a qualche tempo fa, quando aveva annunciato di voler cambiar aria.

A TORINO – “Il futuro? Sono ancora un giocatore della Juventus. Chiaro che non sono soddisfatto della situazione, ma continuo a spingere sull’acceleratore e a dare il 100% in allenamento. Sto cercando di cambiare la mia situazione, nessun giocatore ovviamente è felice quando non gioca, e questa è la mia situazione a Torino in questo momento”. E in ottica mercato: “In inverno dovrò pensare a quello che ha più senso per me, io mi vedo di sicuro alla Juventus, ma la situazione deve cambiare”, ha detto il centrocampista ai media in zona mista.