Juventus, Emre Can corregge il tiro: “Sempre grato al club, continuerò a combattere”

Questa mattina hanno fatto il giro del mondo le dichiarazioni di Emre Can dopo aver scoperto di non far parte della lista Champions League della Juventus (“Se lo avessi saputo prima, non sarei rimasto in bianconero”). Nel pomeriggio, sul proprio profilo Twitter, arriva una sottospecie di rettifica, o se vogliamo un post di scuse, in cui ha voluto correggere il tiro, affrontando la questione con maggiore calma: “Per rispetto dei miei compagni e della Juventus, il cui successo è sempre stata la mia priorità, non dirò altro e continuerò a combattere in campo – ha detto il centrocampista -. Sarò sempre grato a questo club per come mi ha supportato e sostenuto da quando sono arrivato, in particolar modo durante la mia malattia”. Fu infatti fermo lo scorso anno per tre mesi per un nodulo alla tiroide.