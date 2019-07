Juventus, Emre Can non teme la concorrenza: “Ramsey e Rabiot? Bello avere campioni così in squadra…”

Interessante intervista rilasciata dal centrocampista della Juventus Emre Can ai microfoni di Tuttosport. Il classe ’94 ex Liverpool si è soffermato in modo particolare sull’arrivo di Rabiot e Ramsey che, insieme a lui e Pjanic, si giocheranno il posto da titolare nell’undici di Maurizio Sarri.

CONCORRENZA – “Alla Juventus bisogna vincere quanti più titoli possibile. I tesserati di questa società lo sanno. La Serie A è molto importante, ma è anche molto difficile, ci sono tante partite”, ha detto Emre Can. “Vogliamo ripeterci con lo scudetto, far bene nella coppa Nazionale e proveremo a dare il massimo anche in Champions League. Aspettative per la prossima stagione? Per prima cosa voglio essere in salute. Poi voglio giocare ed aiutare la squadra nel miglior modo possibile. Rabiot e Ramsey? Il loro arrivo è una buona cosa. Più campioni ci sono, meglio è. Noi giocheremo con tre o quattro centrocampisti e ovviamente tutti noi vugliamo essere titolari e combattere per una possibilità”.