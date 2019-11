Juventus, Emre Can tuona: “Non sono contento, va trovata una soluzione”

Una prima parte di stagione in cui è stato impiegato pochissimo dal tecnico Maurizio Sarri e un futuro che potrebbe essere lontano da Torino. Stiamo parlando del centrocampista della Juventus Emre Can, che, ai microfoni della Bild, non ha nascosto l’amarezza per gli scarsi minuti fin qui giocati.

FUTURO – “Ritornare in Bundesliga? Mai dire mai. Adesso sicuramente non sono contento della mia situazione a Torino, deve cambiare in qualche modo. Va trovata una soluzione, o qui o da un’altra parte”.

Sul giocatore tedesco, da quanto trapela, vi sarebbe l’interesse del Borussia Dortmund.