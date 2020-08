Juventus, età media più alta tra le big d’Europa: il confronto con le altre squadre

Non sono giorni facili in casa Juventus. Dopo l’eliminazione in Champions per mano del Lione è arrivato anche l’esonero di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano paga una ripresa di campionato giocata sottotono e che ha quasi compromesso anche lo Scudetto, vinto di un punto sull’Inter. Durante tutta la stagione i bianconeri non hanno mai sposato le idee tattiche dell’ex Napoli e nel post partita Agnelli si è soffermato su un dato in particolare.

JUVENTUS SQUADRA PIÙ VECCHIA D’EUROPA

Il numero uno bianconero ha parlato dell’età anagrafica della sua squadra ammettendo che si tratta di un dato che sarà oggetto di valutazione. La rosa della Juventus è una delle più vecchie d’Europa e nel prossimo progetto la società cercherà sicuramente di ringiovanire il gruppo. Vediamo il confronto con le altre big europee.

Lipsia: 24,2 anni

Ajax: 24,4 anni

Lione: 24,8 anni

Borussia Dortmund: 25 anni

Tottenham: 25,4 anni

Bayern Monaco: 25,5 anni

PSG: 25,5 anni

Manchester City: 25,6 anni

Barcellona: 25,8 anni

Liverpool: 25,8 anni

Real Madrid: 25,8 anni

Atletico Madrid: 26,1 anni

Chelsea: 26,1 anni

Juventus: 29,7 anni