Juventus, faccia a faccia Buffon-Cristiano Ronaldo dopo ko in Coppa Italia

Dopo la partita persa ai rigori in finale di Coppa Italia, si è respirato un clima pesante in casa Juventus. Teste basse e toni evidentemente accesi all’interno degli spogliatoi.

Le parole di Leonardo Bonucci, parrebbero confermare le recenti indiscrezioni che parlando di un confronto dai toni non per forza troppo accesi, tra i veterani del club e la squadra, Cristiano Ronaldo compreso.

Buffon e gli altri: faccia a faccia con la squadra

Dopo il match di Coppa Italia perso, i tre leader dello spogliatoio Buffon, Chiellini e Bonucci si sono prima confrontati tra loro e poi, con l’ok di Sarri, hanno parlato al resto della squadra, CR7 compreso. “Il destino è nelle nostre mani, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte e non possiamo permetterci di rilassarci. Ora ripartiamo alla grande in campionato”. Sarebbe stato questo il senso delle parole dette dal portiere bianconero e dai due difensori. In modo particolare Buffon avrebbe parlato con Cristiano Ronaldo in un faccia a faccia che avrebbe fatto breccia nella testa di tutti e che, come visto sul campo di Bologna, ha portato subito i suoi frutti.

