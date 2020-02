Juventus-Fiorentina costa cara all’arbitro Pasqua: fermato un turno e non designato per la 23^ giornata di Serie A

L’arbitraggio di Fabrizio Pasqua in Juventus-Fiorentina costa caro al direttore di gara. Infatti, dopo le tante polemiche sulla direzione del match e alcune decisioni discutibili come le assegnazioni dei due rigori in favore dei bianconeri, il fischietto è stato fermato un turno.

Dopo le critiche ricevute anche da parte del presidente dellla Viola Rocco Commisso, ecco che il direttore di gara della sezione di Tivoli è stato fermato. Come accade in queste circostante, non sono arrivate particolari comunicazioni su sanzioni o decisioni dirette che potrebbero collegare lo stop dell’arbitro con gli errori d Juventus-Fiorentina, ma pare chiaro come nelle intenzioni del disegnatore arbitrale ci sia la volontà di dare un attimo di respiro a Pasqua dopo una settimana difficile.