Juventus-Fiorentina diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Fiorentina si gioca oggi martedì 22 dicembre 2020 alle 20.45. La sfida di Serie A valida per la 14^ giornata di campionato si disputerà a Torino, all’Allianz Stadium, casa dei bianconeri. Partita molto importante e soprattutto molto sentita, specie da parte della Viola. Pirlo e Prandelli si sfidano in panchina a caccia dei tre punti.

Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni

Scelte obbligate per entrambe le formazioni che devono fare i conti con diversi infortunati o in generale con molte assenze. In casa Juventus spazio di nuovo a Szczesny in porta. Torna Cuadrado in difesa con Bonucci, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Dybala dovrebbe andare in panchina. La Fiorentina, dal canto suo, cercherà il risultato più importante dopo le diverse gare senza successo. Prandelli si affiderà a Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Juventus e Fiorentina si giocherà, come detto, oggi martedì 22 dicembre, con il calcio d’inizio fissato alle ore 20.45. Lo stadio sarà l’Allianz Stadium di Torino rigorosamente senza pubblico a causa della pandemia di coronavirus. Juventus-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre). Per chi preferisse vedere il match tra bianconeri e Viola in streaming potrà farlo in live con Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e disponibile anche su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

Esiste, poi, un’ultima alternativa per seguire Juventus-Fiorentina ovvero quella rappresentata da Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati. In questo modo gli appassionati potranno vedere comodamente la sfida di Serie A delle 20.45 e godersi lo spettacolo.