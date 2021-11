Juventus-Fiorentina, le formazioni: Allegri senza Szczesny, viola col tridente

Juventus e Fiorentina si sfidano nell'anticipo delle 18 in Serie A

La Juventus va a caccia del riscatto dopo due sconfitte consecutive rimediate contro Sassuolo e Verona. I bianconeri devono tornare in lotta almeno per la qualificazione alla Champions League. Contro, però, c'è una Fiorentina agguerrita. I viola sono in un buon momento di forma, come dimostrano le buone prestazioni negli ultimi turni. Queste le formazioni ufficiali scelte da Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano: