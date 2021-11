Juventus-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18 la sfida di Serie A

Juventus-Fiorentina si gioca oggi, sabato 6 novembre, alle 18.00 per la dodicesima giornata di Serie A. Dopo aver vinto in Champions League contro lo Zenit, i bianconeri devono tornare a fare punti anche in campionato visti anche i recenti risultati negativi ottenuti fino ad ora. La Viola vuole stupire e provare a trovare un successo che potrebbe metterla nelle zone altissima di classifica.

Juventus-Fiorentina, le formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara.

Dove vedere la partita

La sfida valida per il dodicesimo turno di Serie A tra Juventus e Fiorentina si giocherà sabato 6 novembre 2021 all' Allianz Stadium di Torino. Il fischio d'inizio del match è previsto per le 18 e l'arbitro dell'incontro sarà il signor Simone Sozza della sezione di Seregno.

Juventus-Fiorentina sarà trasmessa in diretta da DAZN. Sarà quindi visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o su tutte le tipologie di televisori collegandoli ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o ancora a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Gli abbonati a DAZN che guarderanno la sfida in streaming potranno seguire la gara attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone utilizzando l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, o attraverso pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.