Juventus, fortemente a rischio un titolare in vista della Supercoppa

Problemi ad una spalla per Wojciech Szczęsny, potrebbe saltare anche la sfida di Supercoppa Italiana fra Juventus e Lazio, in programma a Riad domenica 22 dicembre alle ore 17.45 (ora italiana). Il portiere titolare bianconero, infatti, è stato all’ultimo tolto dalla lista dei giocatori a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida di campionato poi vinta contro l’Udinese per 3-1, e stando a quanto riportato dalla società, gli esami effettuati al J-Medical hanno riportato un “lieve risentimento al muscolo pettorale destro”. Pertanto, “le condizioni verranno monitorate giorno per giorno”: sicuramente il polacco salterà la sfida di mercoledì contro la Sampdoria (a Marassi, valida per la Serie A), mentre ci sono dubbi per la Supercoppa. Gigi Buffon scalda nuovamente i guantoni.

