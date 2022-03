Juventus, garanzia Rugani: “Mi trovo bene con De Ligt. Allegri? Importante sua fiducia”

Il difensore si è fatto trovare pronto ancora una volta

Out Bonucci e Chiellini, nessun problema in casa Juventus, Daniele Rugani c'è. Il difensore si conferma all'altezza ogni volta che viene chiamato in causa e lo fa indipendentemente dal suo partner di reparto. Ai microfoni di Juventus TV, il centrale ha parlato a seguito della vittoria sullo Spezia confermando le ottime sensazioni dell'ultimo periodo.