Juventus-Genoa diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Genoa si gioca oggi, domenica 11 aprile 2021 alle ore 15.00 all’Allianz Stadium. Dopo la delusione europea, la Vecchia Signora è chiamata a raggiungere il miglior piazzamento possibile in Serie A e assicurarsi una posizione per giocare la Champions. Ospiti che vogliono la certezza della salvezza e naviga, comunque, in zone serene della classifica.

Juventus-Genoa, le probabili formazioni

Qualche cambio di formazione per entrambi i tecnici rispetto al turno precedente. In modo particolare la Juventus di Pirlo si affiderà a Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Il Grifone di Ballardini, invece, a Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Rovella, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Destro.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, C. Ronaldo.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Rovella, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Destro.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida Juventus-Genoa, valida per la 30^ giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A e su Sky Sport, numero 252 del satellite. Fischio d’inizio alle ore 15.00 di oggi domenica 11 aprile.

Chi lo preferisse, grazie a Sky Go, potrà seguire Juventus contro Genoa anche in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android. Sarà importante assicurarsi una connesione rapida per non perdersi neppure un minuto della gara dell’Allianz Stadium tra bianconeri e rossoblù.

Esiste poi anche un’ultima alternativa che drà modo di guardare in diretta la partita di Serie A. Juventus-Genoa si potrà vedere in streaming su NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.