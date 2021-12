Juventus-Genoa, le formazioni ufficiali

Allegri conferma il 4-2-3-1 che ha battuto la Salernitana, con un solo cambio in attacco, dove torna titolare Morata. In difesa ancora Chiellini; fuori Bonucci. Tanti indisponibili nel Genoa: in attacco ancora Bianchi-Ekuban.

Redazione ITASportPress

Le formazioni ufficiali del match di Torino tra la Juventus e il Genoa con fischio d'inizio alle 20.45:

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. Al: Allegri

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Bani, Vasquez; Ghiglione, Hernani, Behrami, Touré, Cambiaso; Ekuban, Bianchi. All: Shevchenko