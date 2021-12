Juventus-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45 la sfida di Serie A tra bianconeri e rossoblù

Juventus-Genoa si giocherà questa sera alle 20:45 per la 16^ giornata di Serie A. La gara dei bianconeri sarà all'Allianz Stadium e completerà il quadro delle sfide domenicali in attesa dei due Monday match di domani. Entrambe le squadre, per motivi diversi, andranno a caccia dei tre punti, con la speranza di raddrizzare il proprio campionato.

La partita di oggi tra Juventus-Genoa si giocherà come detto all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è programmato per le ore 20:45.

La sfida tra le due formazioni verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Dopo aver completamento l'abbonamento a DAZN, sarà possibile scaricare la relativa app su una smart tv di ultima generazione. Nel caso non se ne sia in possesso basterà collegare la propria televisione ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.