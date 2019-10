Juventus-Genoa streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 30 ottobre

Juventus-Genoa oggi 30 ottobre, fischio d’inizio ore 21. Si gioca all’Allianz Stadium la sfida valida per la 10^ giornata di Serie A. I bianconeri di Maurizio Sarri, reduci dal pari contro il Lecce, ospitano i rossoblù di Thiago Motta, vincenti nell’ultimo turno contro il Brescia.

Juventus-Genoa, le probabili formazioni – Qualche cambio in casa Juventus. Sarri opta per Buffon in porta e si affida, in avanti, al rientrante Cristiano Ronaldo. Cuadrado, Bonucci, Demiral e Alex Sandro formeranno il pacchetto difensivo. In mezzo al campo, out Pjanic, ecco Khedira, Bentancur e Matuidi. In avanti con CR7 ci saranno Dybala e Bernardeschi. Il Genoa si affida alla grinta e al coraggio del nuovo tecnico pronto a lanciare ancora Agudelo, Kouamé e Pandev in supporto di Pinamonti. Davanti al portiere Radu ci saranno Romero, Zapata, Ankersen e Ghihlione. Schone e Cassata agiranno da filtro in mezzo al campo.

Juventus-Genoa streaming e diretta tv – La sfida Juventus-Genoa sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 252 del satellite. Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire la gara in diretta streaming attraverso Sky Go disponibile su pc e notebook ma anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Per vedere Juventus-Genoa, inoltre, sarà disponibile Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare scegliendo e acquistando uno dei pacchetti offerti.