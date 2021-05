Juventus gioisce: l’Atalanta ha un valido motivo per fermare il Milan

L'ultima giornata di A mette in ballo quote dei diritti tv, market pool e una serie di record per il club nerazzurro

Domani si saprà chi tra Milan, Napoli e Juventus non riuscirà a ottenere il pass per la qualificazione alla prossima Champions League. Due squadre su tre potranno festeggiare potendosi unire a Atalanta e Inter. Il Napoli sembra avere maggiore chance di farcela visto che riceve al Maradona il Verona senza tanti motivazioni. Stesso discorso per la Juventus che contro un Bologna appagato potrebbe avere vita facile al Dall'Ara. Ma i bianconeri non saranno padroni del proprio destino. Infatti se il Milan passa a Bergamo e il Napoli vince, per la squadra di Pirlo la vittoria contro i rossoblù non vale nulla. Ma la Juventus confida che Gasperini dopo aver perso la Coppa Italia mercoledì scorso carichi i suoi. I tre punti valgono circa 10 milioni per la Dea. Sconfiggere il Milan, poi, certificherebbe un’ulteriore crescita rispetto al passato.

10 MILIONI PER LA DEA - Ma come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, per i bergamaschi arrivare secondi non è solo questione di prestigio. Balla anche qualche milione di euro. Se si considerano solo le quote della distribuzione dei proventi dai diritti tv, come stabiliti dalla riforma Lotti del 2018, un’Atalanta quarta in classifica, dopo un eventuale k.o. contro il Milan e dando per scontato un successo del Napoli col Verona, perderebbe circa cinque milioni rispetto a un’Atalanta seconda. Cinque milioni a cui se ne aggiungerebbero all’incirca altri cinque di market pool Uefa. Perché il 50% dei cosiddetti “soldi della Champions” viene diviso tra le prime quattro in campionato, ma non in parti uguali. E anche qui dal secondo al quarto posto si scende da 7,5 a 2,5 milioni, con un saldo negativo di cinque. La perdita sarebbe più ridotta se da seconda l’Atalanta dovesse passare a terza (perdendo o pareggiando con il Milan, ma senza una vittoria del Napoli): si va dai 4 ai 5,5 milioni. Mentre l’ipotesi che eliminare la Juventus dalla prossima Champions League, con la qualificazione del Milan, porti vantaggi economicamente alla Dea è quantomeno ardita nell’attualità. Di sicuro non subito e nemmeno il milione di euro legato alla quota sui risultati dello storico – cioè degli ultimi 10 anni - perché i rossoneri hanno fatto, così come la Juve, meglio dell’Atalanta nel periodo). In linea puramente teorica, un ragionamento del genere potrebbe reggere solo se si pensasse che il Milan nella Champions 2021-22 sia eventualmente destinato a compiere molta meno strada dei bianconeri, perché nella quota riservata a ciascun paese la suddivisione dipende dai risultati della tua squadra e delle connazionali. Ma avrebbe senso una scommessa del genere? Ovviamente no. E lo sanno sia la squadra che il club.