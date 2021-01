Juventus, gli esiti degli esami di Dybala, McKennie e Chiesa

Continua senza soste l’intenso mese di gennaio per i bianconeri. Dopo l’importantissima vittoria di ieri sera all’Allianz Stadium per 3-1 sul Sassuolo, la squadra di Mister Pirlo sta già pensando al prossimo impegno.

Mercoledì sera, infatti, la Juve ospiterà il Genoa nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, con fischio d’inizio previsto per le ore 20.45. La sfida contro i rossoblù si disputerà in gara unica e i bianconeri cercheranno di proseguire la striscia positiva di risultati che li ha visti ottenere tre vittorie in altrettante partite in questo inizio di 2021.